Никита Задоров: "Нравится американский футбол, но выяснилось, что я в нем не разбираюсь"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" подчеркнул, что главный тренер Джареда Беднара является более открытым человеком, чем Патрик Руа, ранее возглавлявший клуб. По его словам, 45-летний канадец регулярно приводит примеры из бейсбола, что впечатляет.

- Патрик Руа сильно отличается од Джареда Беднара? - вопрос Задорову.

- Да это два совершенно разных человека. Я не мог подойти к Патрику, поговорить о каких-то посторонних вещах, да и вообще лишний раз лучше у него ничего не спрашивать. С Джередом такого барьера нет. Я не говорю, хорошо это или плохо, но это так. Наш главный тренер любит бейсбол, постоянно пытается привести аналогии из этого вида спорта, и это впечатляет. Видно, что человек живет спортом.

- Вы-то как в бейсболе?

- Не очень. Мне очень нравится американский футбол, но на протяжении сезона выяснялось, что и там я не разбираюсь.

- Поясните.

- Да у нас постоянно в раздевалке какие-то споры по поводу чемпионата. И все мои прогнозы не сбываются.

- Последний спор, который вы проиграли?

- Это касалось не футбола, а гольфа. На турнире серии "Мастерс" надо было выбрать четырех гольфистов, их результат суммируется, и определяется победитель. Я выбрал четырех самых худших. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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