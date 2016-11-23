Никита Задоров: "Неприятно оставаться на трибунах, но это часть обучения"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров подчеркнул, что решение тренера оставить его в запасе на игру с "Миннесотой" (3:2) пошло ему на пользу. Россиянин вернулся на лед в следующем поединке с "Коламбусом" (3:2 ОТ).

- Неприятно оставаться на трибунах, но это тоже часть обучения, - цитирует Denver Post Задорова. - Нужно забыть об этом, вернуться на лед и встряхнуться. Психологически многие игроки теряют уверенность, оставаясь в запасе.

В первом периоде моя игра была противоречивой, но во втором я вернулся в свою колею. Я по-прежнему уверен в себе и прекрасно себя чувствую.