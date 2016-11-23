19:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Задоров: "Неприятно оставаться на трибунах, но это часть обучения"

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Защитник "Колорадо" Никита Задоров подчеркнул, что решение тренера оставить его в запасе на игру с "Миннесотой" (3:2) пошло ему на пользу. Россиянин вернулся на лед в следующем поединке с "Коламбусом" (3:2 ОТ).

- Неприятно оставаться на  трибунах, но это тоже часть обучения, - цитирует Denver Post Задорова. - Нужно забыть об этом, вернуться на лед и встряхнуться. Психологически многие игроки теряют уверенность, оставаясь в запасе. 

В первом периоде моя игра была противоречивой, но во втором я вернулся в свою колею. Я по-прежнему уверен в себе и прекрасно себя чувствую.

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