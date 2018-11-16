Никита Задоров не сыграет против "Вашингтона"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров пропустит игру регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", сообщает Твиттер денверского клуба.
23-летний российский спортсмен остался вне заявки "Колорадо" по решению главного тренера клуба Джареда Беднара.
В этом сезоне Задоров сыграл 18 матчей в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "+4".
"Колорадо" - "Вашингтон": НХЛ, онлайн-трансляция, 17 ноября, начало – в 05.00 (мск).
Game #️⃣1️⃣9️⃣#GoAvsGo pic.twitter.com/zyOqh4M01D– Colorado Avalanche (@Avalanche) 16 ноября 2018 г.
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