Никита Задоров не сыграет против "Вашингтона"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров пропустит игру регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", сообщает Твиттер денверского клуба.

23-летний российский спортсмен остался вне заявки "Колорадо" по решению главного тренера клуба Джареда Беднара.

В этом сезоне Задоров сыграл 18 матчей в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "+4".

"Колорадо" - "Вашингтон": НХЛ, онлайн-трансляция, 17 ноября, начало – в 05.00 (мск).