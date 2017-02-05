Никита Задоров: "Надеюсь, Шайфли не получил травму после моего удара"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Виннипегом" (5:2) прокомментировал свой силовой прием против нападающего Марка Шайфли, который привел к стычке с защитником "Джетс" Джейком Траубой.

– Думаю, что поймал Шайфли чисто, – приводит официальный сайт НХЛ слова Задорова. – Хорошо, что он не получил травму. Я не хочу, чтобы кто-либо травмировался, это просто игра в хоккей. Я стараюсь играть в тело. Не в каждой игре случаются такие силовые, но сегодня была парочка. В целом я всегда стараюсь так играть. Три-четыре хита за вечер – это моя цель. Это то, что я собираюсь делать.