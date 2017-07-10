Никита Задоров: "Готов пообещать, что в следующем сезоне "Колорадо" выйдет в плей-офф"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что команда выйдет в плей-офф НХЛ в предстоящем сезоне. По его словам, в "Эвеланш" собрался отличный коллектив.

- Ровно год назад мы встречались, вы говорили о том, что клуб точно выйдет в плей-офф, я хихикал. Мой смех оказался более обоснованным, - вопрос Задорову.

- А ведь сезон мы начали очень неплохо, победили на выезде. А вспомните то, как мы играли перед самым сезоном? Шесть побед из шести. Нас сильно подкосила домашняя серия, в которой мы потерпели, кажется, шесть поражений подряд. Так и не сумели после этого отойти. Хотя у нас бывали очень хорошие матчи.

- Каково это быть в команде, которая не попадает в плей-офф?

- Не скажу, что мы упали духом. Да и потом в этой лиге нет проблем с мотивацией. Кто-то бьется за будущий контракт, кто-то за игровое время. Скажу, что мы все равно хотели и старались, только у нас ничего не получилось.

- Так чего не хватило?

- Опыта. И, возможно, характера. Но я сейчас готов пообещать, что в следующем сезоне мы точно попадем в плей-офф.

- Хи-хи-хи.

- Вот увидите. Сейчас у нас собирается отличная команда и мы будем биться до конца. А какие вы цели от меня ждете? Я - максималист, не могу по-другому. Кроме того, вы же следите за НХЛ и видите, что там возможны любые сюрпризы. Посмотрите на "Нэшвилл". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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