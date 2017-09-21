Никита Задоров: "Давайте уже начнем сезон. Я готов"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров, недавно подписавший новый контракт с клубом, прибыл в тренировочный лагерь и отметил, что с нетерпением ждет начала сезона. По его словам, ему было непросто приехать в США.



– Получить визу было непросто, тем более учитывая, что сейчас у Америки и России непростые отношения. Рад, что я, наконец-то, здесь, – цитирует Задорова Denver Post. – Я пропустил часть тренировочного лагеря. Однако еще можно принять участие в нескольких встречах и вернуть кондиции. Тем не менее, я готовился сам и много катался на коньках. Давайте уже начнем сезон поскорее. Я готов.