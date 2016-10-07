Никита Трямкин: "В НХЛ нет понятия "не самый сильный соперник"

Российский защитник Никита Трямкин пытается пробиться в состав "Ванкувера" и в ближайших двух матчах должен убедить тренера, что будет полезен клубу. Хоккеист подчеркнул в интервью "СЭ", что в НХЛ нет слабых соперников.

– Видел ваш последний выставочный матч против "Аризоны". И пусть в протоколе "-1", но при вас команда пропустила три шайбы. Досталось после матча? - вопрос Трямкину.

– На следующий день у нас был выходной, так что разбор будет только через сутки. Мы там плохие моменты смотрим, хорошие разбираем. Но мне этот разбор и не нужен, в том смысле, что я сам переживал после игры. И хвалить там меня не за что.

– Вы ответили мне в 6 утра по вашему времени после игры. Обычно хоккеисты спят в такое время.

– Не спалось после матча. Все моменты прокручивал.

– "Аризона" не самый сильный клуб, но вы проиграли им по всем статьям.

– Я так понял, что в НХЛ нет таких понятий. Что значит "не самый сильный"? Вы состав их видели? Тут все соперники очень приличные. Но в этот день у нас действительно мало что получалось. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Трямкина