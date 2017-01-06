Никита Трямкин: "В этом году мне уже легче в НХЛ"

Защитник "Ванкувера" Никита Трямкин признался, что пока не достаточно хорошо овладел английским языком. Российский хоккеист был задрафтован клубом НХЛ в третьем раунде в 2014 году. В "Ванкувер" игрок прибыл после завершения прошлого сезона в КХЛ.

- Мой английский стал лучше. Однако в России было легче, - цитирует пресс-служба лиги Трямкина. - Я понимал, что говорят, там моя семья. Так что здесь было сложно. Надо было привыкнуть к НХЛ, но мне нравится. В этом году мне уже легче. В том сезоне я не знал команду. Сейчас я с ней познакомился и мне стало проще. Мне легче общаться с ребятами, с тренерами, но еще надо работать над тем, чтобы научиться говорить с журналистами. В начале сезона я не играл и мне было тяжело. В голове всякие мысли были. Меня все поддерживали, пока я не играл, хотели помочь.