Никита Трямкин: "У меня не настолько хороший английский, чтобы понимать критику СМИ"

Защитник "Ванкувера" Никита Трямкин подчеркнул, что не обращал внимания на критику СМИ отчасти из-за языкового барьера. Россиянин в текущем сезоне провел 66 матчей, набрал 9 (2+7) очков.

– Мне было гораздо проще справляться с давлением, - сказал Трямкин. - У меня не настолько хороший английский язык, чтобы я понимал, о чем пишут СМИ, что говорят на телевидении. Мне о каких-то вещах сообщали друзья, знакомые, но я все равно старался на этом не зацикливаться. Так что не думаю, что это как-то повлияло на мою игру. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Трямкина