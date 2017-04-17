Никита Трямкин: "Так и не понял, чего Бенн на меня набросился"

Защитник "Ванкувера" Никита Трямкин подчеркнул, что так и не понял, зачем игрок "Далласа" Джейми Бенн полез с ним в драку. Инцидент произошел в ноябре 2016 года в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– Яркий момент – драка с Джейми Бенном из "Далласа".

– Я так и не понял, чего он на меня набросился. Возможно, ему не понравились силовые приемы, которые я проводил, но мы ведь играем в хоккей. После одного он и начал драку. А мне что? Я готов.

– Вы повредили ему глаз.

– Это мне уже потом рассказали, гораздо позже. Сожалею, но если ты идешь драться, то нужно думать о последствиях. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Трямкина