09:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Трямкин: "Хочется проявить себя, несмотря на количество игрового времени"

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Защитник "Ванкувера" Никита Трямкин рассказал об адаптации в НХЛ и своем игровом времени. Игрок в текущем сезоне принял участие в 16 матчах, а в игре с "Торонто" (3:2 Б) отметился первой голевой передачей в сезоне. 

- Чувствую себя неплохо, все проходит хорошо, команда старается, бьется, - сказал Трямкин в интервью пресс-службе НХЛ. - Есть и выигрыши, и поражения. Хочется больше выигрышей. Все стараются играть на победу. Бывает, что-то не получается, стараемся исправлять ошибки и идти дальше.

- В матче с "Торонто" удалось поучаствовать в голевой ситуации. Как удалось?

- Была контратака у "Торонто", мы ее предотвратили и провели обратную контратаку. Я дал пас через борт, потом Алек Бэрроуз сделал все сам, отдал отличную передачу Берчи. 

- Тяжело проявить себя, когда дается ограниченное количество времени?

- Не то, что тяжело. Хочется проявить. А тяжело это или нет, зависит от меня.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/video/---/t-280565792/c-47095703

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