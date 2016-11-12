Никита Сошников: "Продолжаю работать над своей игрой в "Торонто"

Нападающий "Торонто" Никита Сошников после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Филадельфией" (6:3) остался доволен итогом встречи. Форвард добавил, что продолжает набирать форму.

– Нам тренер говорил, что "Филадельфия" любит играть в открытый хоккей, они сами много создают, но в то же время и дают создавать моменты соперникам, – приводит официальный сайт лиги слова Сошникова. – Конечно, доволен командным результатом, а над своей игрой буду продолжать работать. Об этом мне говорит и Бэбкок. К сожалению, так получилось, что межсезонье я провел с травмой, поэтому пока еще не в оптимальном состоянии.

После такой травмы самое главное для меня – оставаться здоровым и постараться показать себя максимально хорошо. Шайба Комарова? Конечно, приятно, что Лео забросил первую шайбу в сезоне. Он является важной частью "Торонто".