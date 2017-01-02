10:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Сошников: "Первый период было немного странно играть"

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Нападающий "Торонто" Никита Сошников отметил, что его команде поначалу было непривычно играть с "Детройтом" (5:4 ОТ) в "столетней классике". Он остался доволен тем, как в итоге команда приспособилась к условиям.

– Первый период было немного странно играть, мы действительно приспосабливались ко льду, – цитирует официальный сайт НХЛ Сошникова. – Было чуть-чуть тяжеловато, но во втором вроде бы привыкли. Хотя, если честно, правильнее сказать, что к третьему, учитывая, что мы там четыре шайбы забросили (улыбается).

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/toronto-detroit-centennial-classic-nhl/c-285245066

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