Никита Сошников: "Первый период было немного странно играть"

Нападающий "Торонто" Никита Сошников отметил, что его команде поначалу было непривычно играть с "Детройтом" (5:4 ОТ) в "столетней классике". Он остался доволен тем, как в итоге команда приспособилась к условиям.

– Первый период было немного странно играть, мы действительно приспосабливались ко льду, – цитирует официальный сайт НХЛ Сошникова. – Было чуть-чуть тяжеловато, но во втором вроде бы привыкли. Хотя, если честно, правильнее сказать, что к третьему, учитывая, что мы там четыре шайбы забросили (улыбается).