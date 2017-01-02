13:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Сошников: "Может быть, мне мое положение и не нравится, но я обязан приносить пользу"

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Нападающий "Торонто" Никита Сошников отметил, что в "столетней классике" с "Детройтом" (5:4 ОТ) ему предоставили больше игровой практики. Он рассчитывает, что в ближайшее время будет чаще отличаться результативными действиями.

– Сегодня я сыграл больше, чем обычно. В первых двух периодах было непросто, а потом разыгрался, – отметил Сошников. – Пока я выхожу в четвертом звене, мы больше играем на оборону. Может быть, мне мое положение и не нравится, но я обязан даже в такой ситуации приносить пользу. Надо забивать, я прекрасно понимаю, что необходимо пользоваться любой возможностью. Пока не все получается, но пройдет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы REN-TV

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