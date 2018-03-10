Никита Щербак: "В первую очередь мне требуется стабильность"

Нападающий "Монреаль" Никита Щербак оценил разницу между АХЛ и НХЛ и добавил, что ему необходима стабильность.



– В НХЛ другой хоккей, другие скорости. Более техничные игроки, вратари сильнее, – цитирует Щербака русскоязычная версия официального сайта лиги. – Самая сильная лига в мире. Хорошо, что помогают ребята. У нас очень хороший коллектив, быть частью которого очень легко. То, что требуется мне в первую очередь, это стабильность. Не так, что одну игру хорошо сыграл, а вторую плохо. Для молодых игроков вроде меня стабильность – самое важное.