Никита Щербак: "О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок"

Российский нападающий "Монреаля" Никита Щербак, забросивший дебютную шайбу в НХЛ первым же броском в матче против "Торонто" (5:3), признался, что мечтал о таком эффектном дебюте. 21-летний россиянин в конце первого периода развернулся на пятачке перед воротами соперника и изящно переиграл Фредерика Андерсена за 1 секунду до финальной сирены при счете 2:2.

- В эпизоде с голом мне немного повезло, конечно, - цитирует пресс-служба лиги Щербака. - Наш защитник Джефф Петри хорошо разобрался в ситуации, и шайба досталась мне. Так получилось, что удачно убрал вратаря. Конечно, это офигенные ощущения! Тем более, что это случилось в матче с "Торонто". О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок, как мне кажется. Непередаваемые впечатления. Это настоящая мечта! Понятно, что хочется в первой же игре забить и показать себя, но по-разному иногда складывается. У нас за драку удалили пацана, поэтому у меня стало чуть больше игрового времени, звенья начали чуть-чуть меняться. Надо просто готовиться к каждой смене, выходить и доказывать. А там уже посмотрим, как получится. С "Торонто" у "Монреаля" всегда эмоциональные игры. В России и во всем мире знают, что это за битва. Все бьются, все пытаются что-то доказать, за этим всегда интересно наблюдать. В большинстве чувствую себя комфортно. Конечно, после забитой шайбы волнение заметно ушло, втянулся после первого периода (смеется). В третьем уже начала накапливаться усталость, но ничего страшного, мы все выдержали и добились победы