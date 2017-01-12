09:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Щербак: "Когда был ребенком, смотрел за многими играми Овечкина"

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Сегодня. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург". Александр ОВЕЧКИН поразил ворота соперника уже на первой минуте.Великая восьмерка

Нападающий "Монреаля" Никита Щербак подчеркнул, что с детства не перестает следить за игрой капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков.

Всего в активе форварда "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Я следил в детстве за его карьерой и сейчас продолжаю следить, - приводит NHL.com/ru слова Щербака. - Постоянно смотрю обзоры игр НХЛ, в том числе и с участием "Вашингтона". Когда был ребенком, смотрел за многими его играми.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/players-veterans-about-alex-ovechkin-1000-pionts/c-285571814

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