Никита Попугаев: "Не намерен возвращаться в Россию. Вряд ли есть шанс попасть в ЦСКА"

Российский нападающий Никита Попугаев, выступающий в Северной Америке, прокомментировал перевод из основного состава "Нью-Джерси" в юниорскую лигу.
- Ничего страшного, там у меня будет игровое время, большинство. Верю, что шанс сыграть в НХЛ будет. В Россию возвращаться не намерен. Да и в ЦСКА вряд ли есть шанс попасть, - сказал Попугаев корреспонденту "СЭ".
Напомним, что до отъезда в WHL (Западную юниорскую лигу) Попугаев играл в МХЛ за "Красную Армию" ("молодежку" ЦСКА"), а летом нынешнего года он был выбран на драфте НХЛ "Нью-Джерси" под 98-м номером. В прошлом сезоне в WHL он выступал за "Муз Джо" и "Принц Джордж" и набрал 69 (29+40) очков в 71 матче. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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dmitriy_u_o_71
Да-да и на лимпюаду не возьмёмс
20:31
Verdugo
Andrey6201 мудаков вроде тебя забыли спросить
20:31
marksan
Ещё один "патриот"!
20:27
Andrey6201
Не-не, попугаев и прочих голубков нам ненадолго, пускай в пендосии кукарекают
20:27