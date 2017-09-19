Никита Попугаев: "Не намерен возвращаться в Россию. Вряд ли есть шанс попасть в ЦСКА"

Российский нападающий Никита Попугаев, выступающий в Северной Америке, прокомментировал перевод из основного состава "Нью-Джерси" в юниорскую лигу.

- Ничего страшного, там у меня будет игровое время, большинство. Верю, что шанс сыграть в НХЛ будет. В Россию возвращаться не намерен. Да и в ЦСКА вряд ли есть шанс попасть, - сказал Попугаев корреспонденту "СЭ".

Напомним, что до отъезда в WHL (Западную юниорскую лигу) Попугаев играл в МХЛ за "Красную Армию" ("молодежку" ЦСКА"), а летом нынешнего года он был выбран на драфте НХЛ "Нью-Джерси" под 98-м номером. В прошлом сезоне в WHL он выступал за "Муз Джо" и "Принц Джордж" и набрал 69 (29+40) очков в 71 матче. (Алексей ШЕВЧЕНКО)