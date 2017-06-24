Никита Попугаев: "Мой любимый игрок в детстве и сейчас – Евгений Малкин"

Нападающий Никита Попугаев, выбранный "Нью-Джерси" под 98-м номером на драфте НХЛ-2017, отметил, что ничего не знает о команде. По словам форварда, в тренировочном лагере он постарается проявить себя.



– Конечно, я волновался, хотелось уйти как можно выше, но это драфт, тут все непредсказуемо. Не могу сказать, что я жалею, что ушел позже. Меня все устраивает, – цитирует Попугаева русскоязычная версия официального сайт НХЛ. – я здесь с родителями и с сестрой. Семья отреагировала позитивно, все очень рады.

С "Нью-Джерси" разговаривали до драфта. О команде особо ничего не знаю, но очень хочется узнать, сейчас буду этим заниматься. Планы на ближайший год – прибавлять, прибавлять и прибавлять. Поеду в лагерь, буду начинать доказывать, проявлять себя. Я буду играть в Канаде, у меня контракт.



Я высокий, мощный нападающий, обладающий хорошим броском, техникой, быстрый и физически сильный. Тяжело сравнить себя с кем-то, кто играет в НХЛ, они уже более мастеровитые, мне до них еще далеко. Мой любимый игрок – Евгений Малкин. Надеюсь, мы с ним встретимся.