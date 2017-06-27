Никита Попугаев: "Если не получится закрепиться в "Нью-Джерси", вернусь в WHL"

Российский нападающий Никита Попугаев отметил, что вернется в лигу WHL, если он не сможет убедить "Нью-Джерси" оставить его в команде. Форвард выбрали в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 98-м номером.

– Если не получится закрепиться в "Нью-Джерси", то вернусь в WHL, – цитирует ТАСС Попугаева. – Что будет сейчас на сборе новичков, я не знаю – буду к нему готовиться. Что касается броска, то я его отрабатываю постоянно – папа заставлял бросать по воротам, эспандер отжимать.

В минувшем сезоне 18-летний хоккеист играл за "Мус Джоу" и "Принс Джорджем" в лиге WHL. Всего на его счету 71 матч и 69 (29+40) очков.