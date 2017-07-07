Никита Нестеров: "Я не прощаюсь с НХЛ, а расстаюсь на время"

Бывший игрок "Тампа-Бэй" и "Монреаля" Никита Нестеров заявил, что вернется в НХЛ в будущем. Напомним, что 24-летний хоккеист заключил с ЦСКА контракт на три года.

– После взвешивания всех вариантов, я решил вернуться домой, и буду играть за ЦСКА три года, – написал хоккеист. – Благодарю "Тампу" и "Монреаль" за то, что дали мне возможность развиваться и играть в НХЛ. Я не прощаюсь с лигой, а расстаюсь на время. Намерен вернуться в Северную Америку.

Он отыграл в 13 матчах за "Монреаль" и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй". В НХЛ он провел 132 встречи и записал на свой счет 33 (9+24) балла. Ранее сообщалось, что россиянин отказался от предложений "Бостона" и "Калгари".