Никита Нестеров: "О возвращении в КХЛ не думал, из СКА не обращались"

Защитник "Монреаля" Никита Нестеров подчеркнул, что пока не задумывался по поводу возвращения в КХЛ после решения НХЛ не делать паузу на Олимпиаду-2018. Сегодня "Канадиенс" вылетел из Кубка Стэнли, уступив "Рейнджерс" в шестом матче (1:3, 2-4 в серии). Нестеров в поединке участия не принимал.

– Не играл по решению тренера, – цитирует sporbox.ru Нестерова. – Как он сказал, так и должно быть.

– Доводилось до этого пропускать решающие матчи?

– Да, когда мы с "Тампой" играли в финале, я пропустил решающую встречу. Сложно, конечно. Сидишь, переживаешь.

– В феврале вы говорили, что вопрос с возвращением в КХЛ закрыт из-за того, что вы перешли в "Монреаль". Пока НХЛ по-прежнему в приоритете? Как новости про Олимпиаду повлияли на ваши мысли?

– Я пока не обдумывал этот вопрос, отложил из-за плей-офф. Все мысли о нем. Буду решать что-то уже в скором будущем.

– СКА еще не выходил на вас с многомиллионным предложением?

– Нет. Всем агент занимается. Он бы мне сказал, наверно.

– Если состояние здоровья позволит и будет вызов в сборную России, поедете?

– Если позвонят, посмотрим. Надо будет пройти медосмотр, а там будет видно.