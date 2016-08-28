Никита Нестеров: "Надо постараться одержать победу на Кубке мира"

Нападающий Никита Нестеров, который стал ограниченно свободным агентом и ведет переговоры о продлении контракта с "Тампа-Бэй", отметил, что намерен одержать победу на Кубке мира. По словам россиянина, затем он хочет вернуться в команду.

– Процесс подписания нового контракта курирует агент, я не занимаюсь этим в ежедневном режиме, – цитирует Нестерова официальный сайт НХЛ. – Полной ясности пока нет, но, конечно, хотелось бы, чтобы как можно скорее появилось развитие.

Планы на сезон? Прежде всего, тренер должен поверить в меня и дать больше игрового времени. Ну и потом, конечно, надо постараться одержать победу на Кубке мира, а затем вернуться в команду и доказывать, доказывать, доказывать.