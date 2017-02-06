Никита Нестеров: "Марков все делал за меня, я почти не касался шайбы"

Защитник "Монреаля" Никита Нестеров не переживает по поводу того, что не сумел отличиться заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионат НХЛ с "Вашингтоном" (2:3). По словам россиянина, главное, что ему удалось надежно сыграть в обороне.

- Хорошая игра была. Наше звено не пропустило, хорошо двигали шайбу, - приводит "Спорт FM" слова Нестерова. - Игру оценивает тренер, а не я. Понимали друг друга, открывались. Играл просто, ничего не выдумывал. Момент с выходом на бросок после паса Радулова? Я просто попросился в атаку. Главное, что я в обороне хорошо сыграл.

Были моменты, когда можно было подключаться в атаку и забить, но не получилось. Я по этому поводу не переживаю, главное, что в обороне надежно действовал. Если идешь в атаку, то надо успевать и назад возвращаться.

Я сыграл вместе с Марковым в звене, это честь для меня. Я почти не касался шайбы, он все делал за меня. Очень классно с ним играть. Команда получает сумасшедшую поддержку. Болельщик гонит вперед.