Никита Кучеров: "Забываешь о деньгах, когда есть возможность выиграть Кубок Стэнли"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, ранее подписавший трехлетнее соглашение с зарплатой 4,766 миллиона долларов, уверен, что команде по силам завоевать Кубок Стэнли. По его словам, игроки "Лайтнинг" хотят остаться вместе, чтобы достичь этой цели.

- Все понимают, что у нас есть возможность выиграть Кубок Стэнли. В такие моменты забываешь о деньгах, стараешься быть командным игроком, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кучерова. - Стэмкос и Хедман взяли меньше, чем могли, и это показывает, какой в нашей команде характер. Все хотят остаться вместе и добиться цели, которая не покорилась нам в предыдущие два года.

Сразу после окончания Кубка мира Кучеров, на тот момент находившийся в статусе ограниченно свободного агента, отказался приезжать в тренировочный лагерь до заключения контракта.

- Все понимали ситуацию, - сказал форвард. - Шли переговоры, и было сложно прогнозировать, сколько они продлятся. Зато я провел много времени с семьей, получил дополнительные положительные эмоции. Все через это проходят, пришло мое время.