Никита Кучеров: "Ягр был моим идолом"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров после победы над "Чикаго" (2:0) в интервью "СЭ" рассказал о том, как была сделана его детская фотография с Яромиром Ягром. Также он отметил, что в детские годы даже не думал, что будет играть с чехом в НХЛ​.

– В детские годы увидеть такого игрока, приехавшего специально к нам, в хоккейную школу “Белые Медведи”, – это было нечто, - признался Кучеров. Сам Ягр приехал к нам! Потратил свое время и приехал. Для ребят и для меня в том числе это был важный день: мы познакомились со звездой, пожали руку самому Яромиру и получили от него призы. Замечательный день был, наполненный кучей эмоций. Почаще бы таких игроков видеть.

Именно такие встречи с мастерами своего дела, подобные мероприятия помогают детям, вдохновляют их продолжать работать, не останавливаться и идти по стопам выдающихся спортсменов. Ягр для меня был идолом тогда. Сразу появляется стремление добиться таких же успехов. Конечно, у него нереальные достижения в карьере.

– Думали ли в 12 лет, что будете играть с Яромиром в одной лиге и находиться на его месте – лучшего бомбардира лиги?

– Да, бросьте, что вы? Я вообще не то что не думал, а даже не знал, что такое Канада и Америка до 15 лет, до того момента, пока мои знакомые ребята не начали уезжать за океан. Я даже не знал, что такое “агент” (смеется). В те годы я просто не думал об этом. У меня был тренер, я его слушал, старался играть правильно, получал удовольствие, жил просто день ото дня, от игры к игре. Всегда хотелось ехать на тренировку. В те годы время на катке для меня было лучше, чем посещение школы. (Виктория БУЛАХОВА)

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