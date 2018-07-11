Никита Кучеров: "Я не раздумывал дважды, когда подписывал новый контракт с "Тампа-Бэй"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров рассказал, почему решил продлить контракт с "Молниями". Ранее стало известно, что 25-летний россиянин заключил с клубом новое соглашение, рассчитанное на 8 лет. Зарплата игрока составит 9,5 миллиона долларов в год.

- Это имеет огромное значение для меня и моей семьи. Я остаюсь здесь на долгое время и могу не думать о контракте в течение сезона, - цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова. - Я счастлив в Тампе, мне все нравится здесь. У нас есть хороший шанс выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мне нравится "Тампа". Кроме того, мне нравится жить здесь, погода хорошая. Я не раздумывал дважды, когда появилась возможность подписать контракт.

Кучеров играет за "Молний" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 97 матчей и набрал 117 (46+71) очков.