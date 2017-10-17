07:11 | Хоккей — НХЛ

Никита Кучеров: "Я не думаю о голевой серии"

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Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что не думает о своей голевой серии. В прошедшем матче форвард забросил две шайбы. Россиянин забил гол в шестом матче подряд со старта сезона. 

- Я не думаю о голевой серии, - приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова, - Я просто хочу помочь своей команде. Матчи, которые мы выигрываем сейчас, сильно помогут нам в оставшейся части сезона.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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fifa_guru

да ладно. тут ребята считают и пишут, что до нового года все "пешком" ходят в регулярке и никому дела нет. и что все вопросы выхода в ПО решают только в последние 10 туров))) конечно нужно набирать как больше очков! лучше заранее выйти и спокойно готовиться к ПО!

07:43

garrye95

Никитос - красавец, конечно. Два месяца предсезонки даром не прошли. Пока другие отдыхали на пляжах.

07:33