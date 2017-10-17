Никита Кучеров: "Я не думаю о голевой серии"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после победы над "Детройтом" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что не думает о своей голевой серии. В прошедшем матче форвард забросил две шайбы. Россиянин забил гол в шестом матче подряд со старта сезона.

- Я не думаю о голевой серии, - приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова, - Я просто хочу помочь своей команде. Матчи, которые мы выигрываем сейчас, сильно помогут нам в оставшейся части сезона.