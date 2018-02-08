Никита Кучеров: "Всегда было интересно, кто придумал легенду о том, что в "Тампе" меня перепутали с Нестеровым"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему всегда было интересно, кто выдумал слух об ошибке на драфте.

Сообщалось, что генеральный менеджер "Лайтнинг" Стив Айзерман перепутал Кучерова с Никитой Нестеровым, которого "молнии" в итоге выбрали в пятом раунде.

– Айзерман в нашей беседе опроверг легенду, которая фигурирует даже на вашей русскоязычной страничке в Википедии – что, мол, при драфте вас перепутали с Никитой Нестеровым. Вы об этом что-нибудь знаете? – вопрос Кучерову.

– Вот мне всегда было интересно, кто эту легенду придумал. Я даже сам у Айзермана спрашивал в конце первого сезона, когда уже более-менее заиграл в "Тампе". Он на меня посмотрел как на ненормального. Если ты целенаправленно ведешь двух игроков, как можно их перепутать? Тем более, когда речь идет о высоких раундах? (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Никиты Кучерова – здесь