Никита Кучеров: "Вот Саня Овечкин забивает по 50 каждый сезон"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ специально для русскоязычной версии сайта НХЛ отметил, что ему еще очень далеко до того, чтобы считаться великим. По словам форварда, он просто хочет демонстрировать стабильность.

- Стив Айзерман сказал, что я хочу стать великим? Великими считаю Уэйна Гретцки, Валерия Харламова, - отметил Кучеров. - Того же Айзермана. Туда мне еще очень далеко. У меня задача – становиться лучше изо дня в день. И играть стабильно. Не хочу, чтобы у меня были большие перепады. Вот Саня Овечкин забивает по 50 каждый сезон. Такую планку держит! А есть такие, кто первые пять игр блеснет, потом на 50 – замолчит, а на последние пять опять проснется. Вот таким быть не желаю. А там уж, если меня после окончания карьеры признают великим, – хорошо. Но не забегаю вперед и ни о чем таком не думаю, а живу каждым днем и каждой игрой.

​С генеральным менеджером общаемся где-то раз в два месяца. Он может спросить, как дела, как родители, но долгих бесед нет. При этом понятно, что нам, игрокам из России, с Айзерманом повезло. Человек столько лет играл с русскими! У него есть видение того, что мы приносим в команду. Он был легендой и капитаном в команде, где играла Русская Пятерка. И мы обучены так же, как они.

Для меня это большой плюс: человек, знающий, что такое русский хоккей, меня драфтует и в меня верит. Он знает, какую пользу могу принести – так же, как и Вася, Влад, Миша.

Большое интервью Кучерова Игорю Рабинеру, из которого вы узнаете, как российский форвард прошел за пять лет путь от не нужного ЦСКА хоккеиста до лучшего бомбардира НХЛ - читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".