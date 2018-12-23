Никита Кучеров: "Василевский отлично играл в воротах против "Эдмонтона"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров похвалил вратаря команды Андрея Василевского за уверенную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (6:3). "Ойлерз" дважды выходили вперед (1:0, 2:1), Василевский отразил 25 бросков из 28, а сам Кучеров отметился 5 (1+4) очками.

- "Эдмонтон" начал матч достаточно жестко, думаю, мы проделали отличную работу в обороне. Мы проделали хорошую работу на протяжении всех 60 минут. Васи (Василевский) отлично играл в воротах и помог нам не выпасть из игры. В целом очень хорошая игра, - приводит официальный Твиттер "Тампы" слова Кучерова.