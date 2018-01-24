Никита Кучеров: "Василевский нас вытащил в нужный момент. Как обычно"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров после победы над "Чикаго" (2:0) в интервью "СЭ" отметил, что голкипер Андрей Василевский в очередной раз помог команде в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– В чем на ваш взгляд причины неудачной серии “Тампы”? В последних трех играх до "Чикаго" – три поражения.​

– Спад случился. Конечно, тяжело пройти все 82 игры на одном дыхании. Есть взлеты и падения. Сейчас главное – упростить свою игру, чтобы поменьше ошибок было, успокоиться. Порой нужно пойти на ворота и грязный гол забить либо наоборот бросить от красной линии – может, залетит “бабочка”. В общем, нестандартный гол забить.

Вместе с командой нам нужно мысленно вернуться к истокам, к началу сезона, вспомнить, что мы тогда делали. Быть единым кулаком с ребятами, не одному кому-то выкарабкиваться, а всем вместе, поддерживать друг друга. С "Блэкхокс" вот неплохо сыграли. Надеюсь, мы возвращаемся на круги своя.

Во встрече с "Чикаго" много удалений было по ходу встречи. Минут десять мы играли в меньшинстве. Из-за этого хозяева подхватили ритм, и мы почувствовали, что немного отдали игру. Но у нас ребята хорошо действовали в меньшинстве – "пять на три выстояли". И Вася нас вытащил в нужный момент. Как обычно. (Виктория БУЛАХОВА)

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