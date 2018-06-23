Никита Кучеров: "Василевский - лучший. Не знаю, кто может быть сильнее него"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров считает, что Андрей Василевский является лучшим голкипером в НХЛ. 23-летний Василевский выступает в "Лайтнинг" с 2014 года.

– Василевский – действительно лучший вратарь НХЛ, как вы говорили?

– Да. Я не знаю, кто может быть сильнее него. Есть, конечно, очень приличные вратари. Но, наверное, я сужу по тому, что я постоянно с ним, вижу, что и как он делает, как готовит себя, как мотивирует. Я отталкиваюсь от того, что постоянно с ним. Постоянно бросаю ему. А ему очень сложно забить даже на тренировках. Приятно видеть такого вратаря у нас в команде. Ну и да – он один из сильнейших в лиге. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Никиты Кучерова