Никита Кучеров: "В последние два года я больше начал узнавать Стэмкоса"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ специально для русскоязычной версии сайта НХЛ рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по звену Стивеном Стэмкосом.

- Стивен - отличный парень. В последние два года я больше начал его узнавать, чаще общаться. - приводит слова Кучерова русская версия официального сайта НХЛ. - В первый год это было тяжело, потому что у Стэмкоса была травма, и он много времени проводил вне команды, а у меня был плохой английский, и я молчал, особо ни с кем не разговаривал. Только слушал, что ребята говорят - на льду и за его пределами.

В основном тогда я слушал Сан-Луи. Видел в нем человека, который может что-то сказать - и это будет правильно. А еще я видел в нем себя, игрока такого же типа. Когда он что-то делал на площадке, я прокручивал у себя в голове, что бы я сделал на его месте. Он едет, я говорю про себя: "Убери на неудобную". И он убирает. Мы думали одинаково! И вот он подсказывал ребятам из другого звена, а я сзади стоял всегда. Незаметно подкрадывался, чтобы послушать, что Сан-Луи говорит.

Большое интервью Кучерова Игорю Рабинеру, из которого вы узнаете, как российский форвард прошел за пять лет путь от не нужного ЦСКА хоккеиста до лучшего бомбардира НХЛ - читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".