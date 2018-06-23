Никита Кучеров: "В финале Восточной конференции Овечкин ничем не удивил"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин ничем не удивил его в финале Восточной конференции. Кучеров считает, что его партнерам стоило плотнее играть с Овечкиным.

– Перед серией с "Вашингтоном" вы сказали, что Овечкин – великий. И что вы хотели бы забивать столько же, сколько он. Он вас в итоге впечатлил? Удивил чем-то?

– Наверное, не удивил ничем. Играл так же, как обычно. Наверное, надо было действовать поплотнее против него и Кузи, потому что каждый раз, когда они выходили на лед – создавали моменты. Они просто играли в свой хоккей и получали от этого удовольствие. Из-за этого забивали, и команда побеждала. Овечкин что сделал – опять забил много голов. Я рад за него. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Никиты Кучерова