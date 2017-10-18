Никита Кучеров: "В этом сезоне хочу помочь команде побороться за Кубок Стэнли"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после поражения от "Нью-Джерси" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команда всегда мучается в играх с "Дэвилз". Он также добавил, что старается не думать о голевой серии, а помогать команде.

Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ. Россиянин забил свой 8-й гол в этом сезоне и набрал 12 (8+4) очков в семи матчах.

– Играли неплохо, с очень хорошей командой. Она очень быстрая, вязкая, противная. Неудобный соперник, всегда мучаемся с ними, – сказал в эфире телевидения НХЛ Кучеров. – Вчера играли с "Детройтом", была тяжелая игра, потратили много сил. Хорошо, что взяли хотя бы очко. Завтра будем просматривать хорошие и плохие моменты, учиться на этом и быть лучше в следующей игре.

Стараюсь не думать о голевой серии. Конечно, приятно быть среди таких игроков. Я стараюсь биться, помогать команде, получать удовольствие от хоккея. Каждый раз ты выходишь на лед и наслаждаешься этим. Ты в НХЛ, играешь против лучших хоккеистов. Нет никакой мотивации, на эмоциях выходишь и помогаешь команде.



В подготовке ничего не изменил. Купил дом, решил там остаться. Занимался домом и в то же время тренировался. Ничего не изменилось – делал то же самое, что и в предыдущие годы.

В этом сезоне хочу попасть в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли. Плей-офф – лучшее время в НХЛ, там совершенно другой хоккей, эмоции, атмосфера. Ощущаешь этот драйв. Для меня самое главное – попасть в плей-офф, помочь команде добиться этой цели.