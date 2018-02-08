Никита Кучеров: "В детстве хотел уехать в Уругвай"

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" отметил, что в детстве хотел уехать в Уругвай вслед за родителями. Форвард подчеркнул, что благодарен первому тренеру Геннадию Курдину.

– Давайте вернемся назад. Трудно ли вам пришлось в детстве, когда родители со старшим братом на три года уехали по отцовской военной работе в Уругвай, а вы в 7 лет остались в Москве с бабушкой и сменявшей ее тетей?

– Конечно, в тот момент я тоже хотел уехать в Уругвай (смеется). Куда родители – туда и я. В первый год после их отъезда, может, плакал. Но я был увлечен хоккеем, любил его и благодаря этому меньше думал о том, что папа с мамой далеко. Каждой тренировки ждал, думал: "Быстрее! Быстрее!"

С утра школа чуть-чуть – я с последних уроков постоянно убегал, – потом Геннадий Геннадьевич забирал меня на тренировку. После нее он привозил домой, я бросал сумку – и бежал во двор играть в футбол и баскетбол. Днем в основном не спал – у меня было столько энергии, что мне надо было ее куда-то выплеснуть.

– Мама называет вас "удобным" ребенком, говорит, что с вами не было проблем.

– Дисциплина, которая была у Курдина, переходила в дом. Всегда понимал – зачем нарываться?

– Как вы в том возрасте запомнили шуточную просьбу Курдина купить ему машину, когда в НХЛ заиграете?

– Он, любя, часто так шутил. Шутка шуткой, но мне запомнилась. И, особенно когда заиграл в НХЛ, хотелось отблагодарить Геннадия Геннадьевича. Всегда стараюсь клюшки его ребятам в Подольск привезти. И купить ему машину (Land Cruiser. – Прим. И.Р.) для меня было большой честью. За все те километры, которые он меня возил, за всю душу, которую он в меня вкладывал. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Никиты Кучерова