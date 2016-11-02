09:09 | ХОККЕЙ — НХЛ

Никита Кучеров: "Тампа" играла с первой и до последней минуты"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, который набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (6:1) отметил особый настрой команды. По его словам, "Лайтнинг" не выключались из игры до последней минуты.

- Вы могли видеть, что "Тампа" была морально готова к матчу, - приводит Tampa Bay Times слова Кучерова. - Мы играли с первой и до последней минуты.

Отметим, что российский форвард был признан первой звездой встречи. Его одноклубник Владислав Наместников в этой встрече очков не набрал.

 

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