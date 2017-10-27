10:19 | Хоккей — НХЛ

Никита Кучеров: "Тампа" хорошо реализовала свои моменты в матче с "Детройтом"


Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (3:2), остался доволен игрой своей команды в атаке. Вместе со Стивеном Стэмкосом​ россиянин продлил результативную серию до 11 матчей, повторив клубный рекорд Мартена Сан-Луи. 

- Сегодня мы хорошо реализовали свои моменты, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кучерова. - Хорошо работало большинство. Мы пропустили в первом периоде, но смогли отыграться.

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https://www.nhl.com/ru/news/russian-performance-of-the-night-october-26/c-292333592

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