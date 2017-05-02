Никита Кучеров: "Сыграть на Олимпиаде – мечта детства"

Нападающий сборной России Никита Кучеров отметил, что не будет делать громких заявлений, как Александр Овечкин, который сказал, что поедет на Олимпиаду в любом случае.

– Как вам работается с Олегом Знарком? Вы с ним работали на Кубке мира. С тех пор что-то поменялось?

– Система та же, поэтому мне не пришлось тратить много времени, чтобы к ней привыкнуть. Все было то же самое, что и на Кубке мира.

– Последний матч в группе будет с американцами. Как его можно назвать: очень важный, ключевой?

– Все игры для нас принципиальные. Там нет слабых соперников. Нам нельзя терять очки, поэтому будем биться. А что касается американцев, поживем – увидим.

– Надеетесь на то, что НХЛ изменит решение по поводу Олимпиады?

– Конечно. Мне хочется туда поехать. Сыграть на Олимпиаде – это мечта детства. Есть шанс что-то выиграть, хоть какую-то медаль. Но как скажут – так я и буду действовать.

– Не будете делать так, как Александр Овечкин, который сказал, что в любом случае поедет на Игры?

– Думаете, стоит так сделать? Я не буду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)