Никита Кучеров: "Старт "Тампы" примерно такой же, как в прошлом году"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров подвел итоги старта регулярного чемпионата НХЛ для "Лайтнинг". Он выразил надежду, что поражение от "Рейнджерс" не скажется на настрое команды.

– Старт примерно такой же, как в прошлом году, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова. – Главное, всех сохранили в команде. Все друг друга давно знают, играем вместе фактически три года. С "Рейнджерс" была откровенно плохая игра, но у каждой команды случаются спады.

В прошлом году у нас он случился немножко позже. Надеюсь, что это наш спад такой, что он случился в начале сезона и что будет последним. Хочется верить, что в следующем матче все будет по-другому.