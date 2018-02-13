Никита Кучеров: "Старался не думать о безголевой серии"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров после поражения от "Торонто" (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ сказал, что четвертая пропущенная шайба надломила его команду. Также российский нападающий отметил, что будет следить за выступлением сборной России на Олимпиаде-2018.

Отметим, что Кучеров не мог отличиться заброшенными шайбами с 8 января по 9 февраля. Сухая серия форварда "молний" насчитывала 11 матчей, после которой он отметился точными бросками в трех играх кряду.

– Тяжелая игра, – заявил Кучеров. – Им всегда непросто противостоять, особенно на этой арене. У них хороший подбор игроков. Болельщики гонят их вперед с первых минут. Сразу начали играть в свою игру, постепенно наращивали темп и больше бросали по воротам. В третьем периоде начали забивать, и потом ненужный гол пропустили в ответ. Такое бывает – я не забил в пустые ворота, а уже в следующей атаке забили нам. Этот дурацкий гол пропустили очень невовремя, и он нас подломил.

– Оставила психологический след безголевая серия?

– Нет. Старался об этом не думать. Отдавал передачи. Моменты вроде были, шайба не шла в ворота. Главное, что мы выигрывали. Если не получалось в нападении, помогал в защите.

– Будете следить за Олимпиадой?

– Да, буду переживать за ребят. Если будут показывать, посмотрю, наверняка увижу хайлайты. А так у нас свой сезон и тяжелый график.

– Что скажете об Андрее Свечникове, которого называют Кучеровым в теле Овечкина?

– Я бы не стал его так называть, у него свое имя. Видел его на МЧМ. Хороший парень – габаритный и здорово бросает, и зарекомендовал себя как хороший игрок. Если попадет в команду, где будут доверять, у него будет хорошая карьера в НХЛ.

– Вы говорили, что часто подсматриваете у других игроков.

– Просто смотрю за бросками, как Паша Дацюк шайбу отбирает. (Андрей СЕРЫЙ)