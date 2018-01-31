Никита Кучеров: "Собой я вообще недоволен всегда"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ специально для русскоязычной версии сайта НХЛ отметил, что часто бывает недоволен своей игрой.

- Бывает много матчей, которые мы даже выигрываем, а я забиваю и передачу отдаю - но удовлетворения нет. Или хороших моментов было мало, или комбинационной игры нет, а просто - вперед, "бей-беги", - отметил Кучеров. - Несмотря на наше лидерство, не могу сказать, что у нас таких матчей мало, и после них я всегда бываю недоволен. Потому что мы должны учиться на своих ошибках.

Если даже подставил где-то клюшку или отскочило удачно - что, после таких игр буду из-за своих голов с улыбкой ходить? Нет, потому что знаю: мы этот матч сыграли плохо. И то, что выиграли его, этого не меняет. Нельзя после таких корону на голову надевать. Потому что следующий с таким хоккеем - обязательно проиграем. Выиграли-то на чистом везении. Хочу, чтобы мы играли в свой хоккей - в пас, отдал-открылся - и получали от него удовольствие. Только в этом случае после матча у меня хорошее настроение.

А собой я вообще недоволен всегда. Поскольку знаю, что могу быть лучше в каждой игре. В каждой! Думаю о конкретных моментах, когда что-то не получилось, и в следующие дни их тренирую.

Большое интервью Кучерова Игорю Рабинеру, из которого вы узнаете, как российский форвард прошел за пять лет путь от не нужного ЦСКА хоккеиста до лучшего бомбардира НХЛ - читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".