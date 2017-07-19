Никита Кучеров: "Со Стэмкосом и Наместниковым провел лучшие девять матчей в НХЛ"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметил, что в начале прошлого сезона у него наметилось хорошее взаимопонимание с партнероми по звену - Стивеном Стэмкосом и Владиславом Наместниковым. По его словам, раскрыться в полной мере помешала травма канадца.

- У нас только-только создалось звено, в котором играли я, Владислав Наместников и Стэмкос, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кучерова. - Было решено, что мы проведем вместе 10 матчей. И вот в девятом Стивен получил травму. А ведь мы очень хорошо играли. Наладили взаимодействие. Это были мои лучшие девять матчей за все четыре года в НХЛ. Я очень сильно расстроился. Потом тренеры начали менять состав, переводить меня из звена в звено. Партнеры были как в калейдоскопе. Это было непросто.

Стивен, я и Влад находились на одной волне. Мы думали одинаково. Не надо было что-то друг другу объяснять, кто где будет на площадке.