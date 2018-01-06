Никита Кучеров: "С первого дня знал, что Сергачев останется в "Тампе"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров высоко оценил игру соотечественника Михаила Сергачева. Форвард не сомневался, что защитник сумеет закрепиться в команде.

Напомним, что Сергачев, ранее выступавший за фарм-клуб "Монреаля", присоединился к "Тампе" в 2017 году.

– С первого дня я знал, что Сергачев останется на весь год. Игроки, обладающие таким талантом, не должны возвращаться в юниорскую лигу или AHL, – приводит Tampa Bay Times слова Кучерова. – Ему удалось стать одним из лучших защитников "Тампы". Сергачев обретает уверенность в себе и за этим процессом интересно наблюдать.