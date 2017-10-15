Никита Кучеров: "С каждым днем мы с Наместниковым и Стэмкосом становимся все лучше"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров после победы над "Сент-Луисом" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что их "химия" с Владиславом Наместниковым и Стивеном Стэмкосом с каждой встречей становится все лучше. В этом матче Кучеров забросил свою пятую шайбу в сезоне.

– С каждым днем мы становимся все лучше и лучше, – цитирует Твиттер "Тампы" Кучерова. – Мы рады, что у нас было столько моментов в этом матче.

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