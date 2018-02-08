Никита Кучеров: "Руа даже был готов заплатить ЦСКА за выкуп моего контракта"

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров в интервью "СЭ" отметил, что Патрик Руа, возглавлявший "Квебек Рэмпартс" был готов заплатить ЦСКА за выкуп контракта. В итоге армейцы отпустили игрока в НХЛ бесплатно.

– Вернемся к моменту вашего отъезда. Когда пришли в ЦСКА разрывать контракт, вас кто-то пытался уговорить остаться? Или подмахнули бумаги – и иди, гуляй?

– Прихожу с мамой забирать трудовую книжку. Она ждала на улице, я вхожу. Мне сразу говорят: "Сергей Федоров тебя ждет". А он тогда генеральным менеджером ЦСКА стал. С ним поговорил, он сразу сказал, что одобряет мое решение: "Сам играл, понимаю, что это такое". Пожелал мне удачи. С ним хорошо общение сложилось. Федоров – классный мужик! Сказал даже: "Если что-то надо, какие-то проблемы, приезжай в ЦСКА, мы тебе поможем. Тренировки, лед, зал – не стесняйся, все тебе сделаем". Спасибо ему за то, что предложил все это и пожелал удачи в НХЛ и вообще на моем пути.

Потом поговорили с Валерием Брагиным, которого назначили главным тренером ЦСКА. Я люблю Брагина! Хороший человек и хороший тренер. Лучший тренер, который для молодежной сборной только может быть. С кем ни поговорю – все его любят. У всех хоккеистов о нем классные воспоминания. Тоже пожелал удачи.

– То есть пути назад уже не было?

– К моменту, когда с Брагиным разговаривал, уже разорвал контракт. Посмеялись: "В Канаду? Мы же только что канадцев обыграли!" А что делать. Если бы только в этом было дело...

Бывший агент рассказывал, что якобы сначала ЦСКА хотел, чтобы я выкупил свой контракт. И Патрик Руа, возглавлявший "Квебек Рэмпартс", который меня задрафтовал, вроде бы даже был готов заплатить за выкуп. Но в итоге отпустили бесплатно. Спасибо им за это. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Никиты Кучерова