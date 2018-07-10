Никита Кучеров: "Рад, что продлил контракт и останусь в Тампе еще на 8 сезонов"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров доволен тем, что ему удалось продлить контракт с клубом. Сегодня стало известно, что форвард заключил 8-летний контракт с "Лайтнинг" со средней зарплатой 9,5 миллиона долларов в год. Слова игрока приводит в своем Твиттере журналист Грег Ауман.

- Я рад, что продлил контракт и останусь в Тампе еще на 8 сезонов, - сказал Кучеров. - Хочу поблагодарить руководство "Лайтнинг" и всех фанатов за поддержку, благодаря которой стадион "Тампы" стал моим домом.