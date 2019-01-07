Никита Кучеров: "После каждого матча я думаю, что мог сыграть еще лучше"

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров рассказал, что помогает ему лучше настраиваться на игры.

- Хочу ли я стать лучшим? Если ты не хочешь быть лучшим, тебе здесь не место. Это тяжелая лига. Если хочешь играть против первоклассных игроков, ты должен стать одним из них. Каждый ребенок мечтает об этом, - приводит слова Кучерова издание "The Athletic". - Конечно, сколько людей, столько и мнений. Невозможно удовлетворить всех. Но я буду продолжать трудиться изо всех сил и, возможно, для кого-то стану лучшим.

Сейчас все хорошо, но ведь всегда есть к чему стремиться. После каждого матча я думаю, что мог сыграть еще лучше, что у меня могло быть больше возможностей, я мог забросить больше шайб, лучше сыграть в обороне. Всегда есть еще что-то, что ты мог сделать.

Думаю, если ты полностью доволен своей игрой, с хоккеем пора заканчивать. Ведь всегда хочется достичь чего-то большего, развиваться и с каждым днем играть лучше.

Никому нет дела до того, как ты играл в прошлом матче, завтра будет новое испытание.

В текущем сезоне Никита Кучеров сыграл в 42 матчах, в которых набрал 69 (20+49) очков по системе "гол+пас". На данный момент он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.