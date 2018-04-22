Никита Кучеров: "Партнеры закрыли голкиперу обзор, а я этим воспользовался"

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров описал забитый им гол в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Нью-Джерси". Команда Кучерова победила со счетом 3:1 и выиграла серию 4-1.

– Перед матчем мы говорили о том, чтобы атаковать большими силами и постоянно оказываться на пятачке, и нам удалось решить поставленную задачу, – цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова. – Именно так я забил шайбу: Стэмкос и Миллер закрыли обзор голкиперу. Мне кажется, что Шнайдер не видел полет шайбы.